Împrumuturi de la cămătari și aurul familiei, vândut: sacrificiile făcute de părinții lui Novak Djokovic în timpul Războaielor Iugoslave

În contextul războiului din Ucraina, experiențele trăite de alte persoane în războaie anterioare pot conta semnificativ în formarea unei imagini mai clare asupra însemnătății unui conflict militar de mare amploare. Copilăria fostului lider ATP, Novak Djokovic nu a fost ușoară, tenismenul sârb învățând tenisul în timp ce deasupra Belgradului zburau avioane militare, în timpul Războaielor Iugoslave.

Într-un interviu acordat BBC, Novak Djokovic - năcut în 1987 - povestește cum părinții săi, Srdjan și Dijana Djokovic - și-au vândut aurul și au împrumutat bani de la cămătari pentru a-i permite fiului lor să-și urmeze visul de a deveni tenismen profesionist.

Djokovic, on the Yugoslav Wars:

”It was a sad, unforeseeable time. You didn't know what tomorrow holds. Planes were flying over Belgrade as I began learning tennis.

When I was 4-5, I asked my father for a racquet and a ball."