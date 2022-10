Iga Swiatek, campioană la Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma, Roland Garros, US Open și San Diego, în 2022

Începută după retragerea australiencei Ashleigh Barty, dominația Igăi Swiatek (21 de ani, 1 WTA) în circuitul WTA începe să își arate primul set de critici, cu precădere în momentele rare în care sportiva poloneză se pune în situații-limită din punctul de vedere al regulamentului.

În finala turneului WTA 500 de la San Diego, încheiată scor 6-3, 3-6, 6-0, în defavoarea croatei Donna Vekic, Iga Swiatek a repetat gestul de a ridica brațele în zona fileului, pentru a distrage atenția oponentei care urma să lovească mingea. Nici de această dată, tactica nu a funcționat, însă fanii tenisului s-au sesizat, condamnând din nou gestul nesportiv.

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) nu este cel mai popular lider al circuitului feminin de tenis. Jucătoarea poloneză a fost criticată de John McEnroe pentru un gest la limita regulamentului comis în meciul cu Lauren Davis din turul al treilea al Openului American, încheiat scor 6-3, 6-4 în favoarea campioanei de la Roland Garros.

La scorul de 6-3, 0-2, 30-30, într-un moment delicat, în care sportiva americană avea dominația în forma ultimelor minute, Iga Swiatek a încercat să o intimideze pe Lauren Davis, după un voleu nereușit, care i-a permis oponentei să o paseze cu relativă ușurință.

„Nu cred că este corect. Este ca o lovitură sub centură. Nu cred că Iga ar trebui să facă asta. Se descurcă foarte bine și fără ea, dar e în regulă. Are doar 21 de ani, mai târziu va înțelege că nu ar trebui să se comporte așa,” a spus John McEnroe pentru Eurosport.

„Este un pic enervant, nu-i așa? Îmi amintesc că Tsonga făcea asta. Sunt de acord că este destul de deranjant pentru adversară,” a adăugat Barbara Schett.

????‍♀️This is the best prize/trophy ever! Thank you San Diego for an amazing (cloudy????) week and this unique vibe. I love it here.

And congrats @DonnaVekic for your amazing run! And sorry for waving my hands at the net. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr