Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) nu este cel mai popular lider al circuitului feminin de tenis. Jucătoarea poloneză a fost criticată de John McEnroe pentru un gest la limita regulamentului comis în meciul cu Lauren Davis din turul al treilea al Openului American, încheiat scor 6-3, 6-4 în favoarea campioanei de la Roland Garros.

La scorul de 6-3, 0-2, 30-30, într-un moment delicat, în care sportiva americană avea dominația în forma ultimelor minute, Iga Swiatek a încercat să o intimideze pe Lauren Davis, după un voleu nereușit, care i-a permis oponentei să o paseze cu relativă ușurință.

„Nu cred că este corect. Este ca o lovitură sub centură. Nu cred că Iga ar trebui să facă asta. Se descurcă foarte bine și fără ea, dar e în regulă. Are doar 21 de ani, mai târziu va înțelege că nu ar trebui să se comporte așa,” a spus John McEnroe pentru Eurosport.

„Este un pic enervant, nu-i așa? Îmi amintesc că Tsonga făcea asta. Sunt de acord că este destul de deranjant pentru adversară,” a adăugat Barbara Schett.

„Ei bine, știu că în toate aceste turnee, au fost multe jucătoare care m-au felicitat. Am simțit că am fost foarte apreciată că sunt atât de consecventă, că depun atât de mult efort. Dar sincer, nu știu ce simt ele cu adevărat despre asta.

Sunt destul de fericită că ne susținem, dar sunt sigură că unele dintre jucătoare sunt puțin geloase. Toate lucrăm pentru a câștiga practic, chiar dacă ar trebui să ne concentrăm pe jocul nostru și alte chestii.

Este normal să vrem să câștigăm. Sunt doar fericită că celelalte jucătoare nu își arată invidia pe față. Și eu aș fi invidioasă. Sunt fericită că eu am fost cea care a câștigat o perioadă,” a transmis Swiatek, potrivit Sportskeeda.

sursă foto: Eurosport

