Barbora Krejcikova i-a cauzat Igăi Swiatek primul eșec într-o finală, după trei ani

Principala favorită la câștigarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Barbora Krejcikova va sosi în România cu un grad notabil de oboseală, acumulată după victoria obținută în competiția de calibru WTA 500 de la Ostrava.

Krejcikova a dispus de Swiatek, cu ajutorul sprijinului publicului local, scor 5-7, 7-6 (4), 6-3.

Sportiva din Republica Cehă a reușit să-i provoace liderului WTA, Iga Swiatek, prima înfrângere într-o finală de turneu WTA, după trei ani în care poloneza a câștigat fiecare ultim act la care a luat parte.

În ultimele două săptămâni, Krejcikova are 5-0 împotriva jucătoarelor din top 30 WTA, fapt care atestă revenirea sa la forma care a consacrat-o în vârful lumii tenisului, la ediția 2021 a turneului de la Roland Garros.

Doing what nobody has been able to do for a long, long time ????

???????? @BKrejcikova defeats Swiatek in a final after 3h16m to clinch her fifth career WTA singles title!!!#OstravaOpen pic.twitter.com/ljCYStnI25