Anna Blinkova, număr 138 WTA, campioana Openului Transilvaniei, după o finală de trei seturi cu Jasmine Paolini

Anna Blinkova (138 WTA) a dispus de Jasmine Paolini (78 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-2, în ultimul act competițional al Openului Transilvaniei, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Sportiva din Federația Rusă și-a apropiat primul titlu WTA al carierei, la 24 de ani, profitând de suprafața rapidă a Arenei BT, din Cluj-Napoca, pentru a o depăși pe scunda italiancă Jasmine Paolini, care a avut constant probleme la retur, pierzându-și de două ori serviciul în fiecare din cele trei seturi ale finalei.

€34,069 va încasa Anna Blinkova în urma acestui succes, cu 14,000 de euro mai mult decât oponenta învinsă în ultimul act.

În clasamentul WTA, Blinkova va urca 58 de locuri, până pe poziția 80, în timp ce Paolini va avansa zece lungimi, până pe locul 68.

She did it!

Anna Blinkova is the 2022 Transylvania Open CHAMPION!

Congratulations, Anna! ????#TO2022 pic.twitter.com/qxPcTb7EZw