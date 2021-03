Halucinant! Derapaj rasist in direct al unui moderator de radio: "Nu o sa ajung niciodata la nivelul Serenei Williams!" Declaratia cu care a scandalizat lumea

Rob Lederman a platit cu postul comentariile care se voiau a fi sub aspect de 'gluma' la adresa femeilor si a culorii pielii acestora. Intamplarea s-a petrecut in cadrul emisiunii "Morning Bull on 97 Rock Buffalo".

Invitatii si moderatorul vorbeau despre femeile pe care le considera atragatoare, moment in care Lederman a comparat pielea femeilor si atractivitatea lor cu painea prajita.

"Eu imi prajesc painea in comparatie cu atractivitatea femeilor, dupa cum le vad eu. Nu o sa ajung niciodata la nivelul Serenei Williams, dar e foarte bun nivelul lui Halle Berry", a spus Lederman, citat de tennisworldusa.org.

Marcel Louis-Jaques, de la ESPN, a postat ulterior pe Twitter momentul inregistrat, dupa ce a asistat si el la conversatie, alaturi de explicatie: "Nu am auzit asta in direct, insa internetul pastreaza dovezi. Moderatorii emisiunii de astazi au comparat cum le place painea prajita fata de culoarea pielii unei femei".

Didn’t hear this live but internet keeps receipts. @97RockBuffalo morning hosts compared how they like their toast to black women’s skin tone. So just in case y’all missed it too, take a listen pic.twitter.com/6nVolu5a23