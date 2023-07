Holger Rune (6 ATP) a fost tenismenul care a preluat inițiativa mai des, în primul set al sfertului de finală jucat pe iarba de la Wimbledon contra numărului 1 ATP, Carlos Alcaraz.

Deși a practicat un tenis curajos, prin care a ridicat publicul în picioare de mai multe ori, chiar și în cadrul aceluiași game, Rune s-a văzut depășit în tiebreak, scor 7-3, de un Alcaraz mai lucid în primul moment crucial al partidei.

Tweenere, passing shot-uri, scurte inspirate, Holger Rune le-a avut pe toate, în manșa întâi, dar nu și eficiență în a ataca serviciul lui Alcaraz, în momentele de cumpănă.

Descătușat, după 65 de minute de joc, Carlos Alcaraz a strigat din toți plămânii și a repetat un „Vamos, vamos”, privind către echipa sa, inclusiv după ce liniștea s-a așezat asupra Terenului Central de la Wimbledon.

Alcaraz roars in front!

After 65 minutes, the Spaniard takes the first set 7-6(3)#Wimbledon pic.twitter.com/E2T6GJ7iR5