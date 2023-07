Liderul ATP, Carlos Alcaraz l-a eliminat pe Matteo Berrettini (38 ATP), scor 3-6, 6-3, 6-3, 6-3, după 2 ore și 50 de minute de joc.

Climaxul partidei a avut loc în finalul setului trei, când Alcaraz și-a acordat o minge de set după un forehand direct câștigător, trimis cu o viteză de 167 km/h.

Lovitura în cross a uimit publicul prezent în tribunele Terenului Central, iar Berrettini și-a transmis, la rândul său, felicitările, în timp ce britanicii l-au aplaudat pe tânărul jucător de 20 de ani pentru modul în care a dominat terenul.

În faza ultimilor opt tenismeni, Carlos Alcaraz se va duela cu danezul Holger Rune, care a dispus în patru seturi de bulgarul Grigor Dimitrov, scor 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4), 6-3.

1⃣0⃣4⃣MPH ????@carlosalcaraz went full send on this forehand#Wimbledon pic.twitter.com/EombZIXWHP