Novak Djokovic (37 de ani) s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, ediția 2024. Tenismenul din țara vecină l-a întrecut în semifinală pe Lorenzo Musetti (22 de ani), din Italia, scor 6-4, 7-6 (2), 6-4.

Cu 15 ani mai experimentat, „Nole” a câștigat în minimum de seturi, dar a fost serios încercat, îndeosebi în finalurile primelor două seturi.

Novak Djokovic is a #Wimbledon finalist once again ????????

That was eventful in the end pic.twitter.com/mGHDKowspM