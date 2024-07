Jucătoarea de origine italină a învins-p pe croata Donna Vekic și s-a calificat pentru a doua oară consecutiv într-o finală de Grand Slam.

Într-un meci dramatic și plin de intensitate, cele două sportive au stabilit un nou record.

Jasmine Paolini, cap de serie cu numărul 7, a devenit prima italiancă ajunsă în finală la Wimbledon în "Era Open", după ce a învins-o pe Donna Vekic cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6 (8).

Meciul a durat 2 ore și 51 de minute și a marcat cea mai lungă semifinală feminină de la Wimbledon din toate timpurile.

The Jasmine Paolini-Donna Vekić match was the longest women's semifinal EVER at #Wimbledon.

