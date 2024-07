Novak Djokovic (37 de ani, 2 ATP) nu mai acceptă orice fel de tratament din partea publicului.

Calificat în sferturile de finală ale Wimbledon 2024 după o victorie scor 3-0 la seturi împotriva danezului Holger Rune - 6-3, 6-4, 6-2 -, „Nole” a ținut să mustre publicul britanic, prezent în tribunele Terenului Central.

Novak Djokovic just set the #Wimbledon crowd straight after they booed him, as they always do:

“you guys can’t touch me.”

