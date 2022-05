Epic! Blockbuster cu Alcaraz în rolul principal. Ce s-a întâmplat la Roland Garros într-un "maraton" de peste patru ore

Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, locul 6 ATP şi cap de serie numărul 6, noua senzaţie a tenisului, a avut nevoie de peste patru ore şi jumătate de joc pentru a trece în turul al treilea al French Open.

Jucătorul de 19 ani l-a întrecut, miercuri, în manşa a doua, cu scorul de 6-1, 6-7 (7), 5-7, 7-6 (2), 6-4, pe compatriotul său Albert Ramos-Vinolas, locul 44 ATP, după un meci care a durat patru ore şi 34 de minute.

Alcaraz a salvat o minge de meci la 4-5, în setul al patrulea, pe care l-a câştigat ulterior la tie-break, apoi a fost condus cu 3-0 în decisiv. Noua vedetă a tenisului a câştigat patru ghemuri al rând, înainte de a-şi pierde din nou serviciul la 4-3.

Ramos-Vinolas, 34 de ani, nu a mai avut resurse în final şi a trebuit să se reunoască învins de mult mai tânărul său adversar.

Alcaraz va juca în turul al treilea cu americanul Sebastian Korda, locul 30 ATP şi cap de serie numărul 27, sau cu francezul Richard Gasquet, locul 70 ATP.

Carlos Alcaraz a "erupt" în 2022, an în care a câştigat două turnee de Masters 1.000, la Miami şi la Madrid, şi două ATP 500, la Barcelona şi la Rio de Janeiro. News.ro

Welcome to the @alcarazcarlos03 show ????#RolandGarros pic.twitter.com/fVbODNenSl