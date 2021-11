Emma Răducanu i-a dat replica antrenorului care a criticat-o pentru lipsă de concentrare

Eliminată în turul 2 la Linz, Emma Răducanu (18 ani, 20 WTA are acum un palmares negativ în meciurile jucate în circuitul WTA (2 victorii și 3 eșecuri). Învinsă de Xinyu Wang (106 WTA), scor 1-6, 7-6, 5-7, campioana de la US Open și-a făcut timp să-i răspundă antrenorului echipei naționale de rugby a Angliei, Eddie Jones, care a spus că distracțiile o împiedică să își continue șirul de victorii început la New York.

„Nu știu sigur ce înseamnă spusele lui. Nu am urmărit nicio știre. Stau departe de presă, așa că nu știu despre ce e vorba,” a fost replica Emmei Răducanu, dată în ultima conferință de presă susținută în acest an, în cadrul unui turneu oficial, notează Sky Sports.

Emma Răducanu, palmares negativ în circuitul WTA (2-3), după un parcurs fenomenal (10-0) la US Open

"Problema sportivilor tineri e că nu își pot păstra concentrarea. Sunt zăpăciți de expunerea din mass-media, de laude și critici, de grupuri de agenți care le propun diverse contracte. Există un motiv pentru care fata care a câștigat US Open nu s-a mai descurcat atât de bine după aceea. Unde ați văzut-o? Prima pagină a Vogue, prima pagină a Harper's Bazaar, purtând haine Christian Dior, la evenimente mondene.

Cine e aerian, nu e selecționat la echipa națională și nu mai câștigă US Open. Un astfel de potop de distrageri îți face foarte mult rău. Am transmis foarte clar fiecărui jucător din echipa mea că nu voi anula și nu va fi învoit de la antrenament pentru un angajament în afara terenului", a declarat antrenorul echipei de rugby a Angliei, Eddie Jones, în urmă cu câteva zile.

Emma Răducanu, încântată de perspectivele propuse de noul antrenor, Torben Biltz



„Va aduce multă experiență în echipă. A lucrat cu Kerber, care e o jucătoare uimitoare și au făcut o treabă excelentă împreună, câștigând 3 Slam-uri. Cred că mă va ajuta prezența lui și mă simt încrezătoare cu privire la acest parteneriat.

Torben e un tip optimist, cu multă energie și cred că lucrul acesta e, de asemenea, important, mai ales când călătorești și petreci atât de mult timp în circuit,” a adăugat Emma Răducanu, într-o discuție cu jurnaliștii austrieci, prezenți la Linz.