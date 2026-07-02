Novak Djokovic, victorie fără emoții în turul doi de la Wimbledon
Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 8 mondial, s-a calificat fără emoţii în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce l-a învins, miercuri, pe grecul Stefanos Tsitsipas (87 ATP) cu 6-3, 6-4, 6-2, transmite AFP.
Djokovic (39 ani), care caută de ceva timp al 25-lea său titlu de Mare Şlem, va juca în turul al treilea cu francezul Arthur Rinderknech (28 ATP), un duel care va fi o premieră.
Fostul lider mondial se alătură astfel în turul al treilea principalului favorit, italianul Jannik Sinner, dar şi canadianului Felix Auger-Aliassime (4) sau rusului Daniil Medvedev (8)
Rezultatele înregistrate miercuri la simplu masculin la Wimbledon:
Turul I
- Flavio Cobolli (Italia/N.9) - Mariano Navone (Argentina) 1-6, 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (10/8)
- Frances Tiafoe (SUA/N.17) - Terence Atmane (Franţa) 7-6 (8/6), 6-1, 4-6, 6-4
- Alex Molcan (Slovacia) - Daniel Altmaier (Germania) 6-4, 3-6, 7-5, 6-2
Turul II
- Jannik Sinner (Italia/N.1) - Nuno Borges (Portugalia) 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), 6-4
- Jenson Brooksby (SUA) - Ignacio Buse (Peru/N.31) 6-2, 6-2, 6-3
- Shintaro Mochizuki (Japonia) - Ethan Quinn (SUA) 6-2, 7-6 (8/6), 7-5
- Hubert Hurkacz (Polonia) - Sebastian Ofner (Austria) 7-6 (10/8), 6-4, 6-4
- Tommy Paul (SUA/N.21) - Soonwoo Kwon (Coreea de Sud) 6-3, 7-6 (7/4), 6-2
- Daniil Medvedev (Rusia/N.8) - Daniel Merida (Spania) 3-6, 6-3, 7-5, 6-2
- Felix Auger-Aliassime (Canada/N.3) - Dino Prizmic (Croaţia) 7-6 (7/2), 6-3, 7-5
- Michael Zheng (SUA) - Nicolas Mejia (Columbia) 6-7 (4/7), 7-6 (10/8), 6-1, 6-4
- Alejandro Davidovich (Spania/N.22) - Fabian Marozsan (Ungaria) 6-3, 6-0, 6-3
- Marton Fucsovics (Ungaria) - Learner Tien (SUA/N.16) 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/4), 6-3
- Roman Safiulin (Rusia) - Botic van de Zandschulp (Olanda) 6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6 (10/5)
- Joao Fonseca (Brazilia/N.24) - Jesper de Jong (Olanda) 6-1, 7-5, 6-4
- Arthur Rinderknech (Franţa/N.25) - Martin Damm Jr. (SUA) 6-4, 7-6 (7/1), 6-3
- Novak Djokovic (Serbia/N.7) - Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6-3, 6-4, 6-2, scrie Agerpres.