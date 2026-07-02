Novak Djokovic, victorie fără emoții în turul doi de la Wimbledon

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 8 mondial, s-a calificat fără emoţii în runda a treia a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce l-a învins, miercuri, pe grecul Stefanos Tsitsipas (87 ATP) cu 6-3, 6-4, 6-2, transmite AFP.

Djokovic (39 ani), care caută de ceva timp al 25-lea său titlu de Mare Şlem, va juca în turul al treilea cu francezul Arthur Rinderknech (28 ATP), un duel care va fi o premieră.

Fostul lider mondial se alătură astfel în turul al treilea principalului favorit, italianul Jannik Sinner, dar şi canadianului Felix Auger-Aliassime (4) sau rusului Daniil Medvedev (8)

Rezultatele înregistrate miercuri la simplu masculin la Wimbledon:

Turul I

Flavio Cobolli (Italia/N.9) - Mariano Navone (Argentina) 1-6, 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (10/8)

Frances Tiafoe (SUA/N.17) - Terence Atmane (Franţa) 7-6 (8/6), 6-1, 4-6, 6-4

Alex Molcan (Slovacia) - Daniel Altmaier (Germania) 6-4, 3-6, 7-5, 6-2

Turul II