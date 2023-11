Novak Djokovic l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz, 7-6, 4-6, 6-1, într-un meci disputat joi în Grupa Verde a Turneului Campionilor (ATP Finals), rezultat în urma căruia italianul Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele acestei competiţii ce are loc la Torino.

Novak Djokovic, liderul mondial, s-a impus după două ore şi 3 minute în duelul cu Hubert Hurkacz (9 ATP), dar mai are de aşteptat până va afla dacă se va califica în semifinale, notează AFP. În şase dueluri anterioare, sârbul l-a învins de fiecare dată pe polonez. Acesta l-a înlocuit la Turneul Campionilor pe grecul Stefanos Tsitsipas (6 ATP), care s-a retras din cauza unei accidentări.

Pierzând un set în faţa lui Hurkacz, Djokovic i-a oferit lui Jannik Sinner calificarea în semifinale, chiar înainte ca italianul, locul 4 ATP, să-l întâlnească joi pe danezul Holger Rune (8 ATP) în ultimul meci din grupă.

Dacă Sinner va pierde împotriva lui Rune, Djokovic, care a fost învins joi de italian, va fi eliminat.

Sârbul, în vârstă de 36 de ani, este deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (24) şi a câştigat recent al 40-lea trofeu Masters 1.000, la turneul de Paris-Bercy.

Djokovic deţine recordul de victorii la Turneul Campionilor, şase, la egalitate cu elveţianul Roger Federer.

Agerpres

