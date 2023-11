Fostul fundaș stânga a strâns 113 de selecții la echipa națională, unde reușea să impresioneze de fiecare dată prin forma sa fizică.

În cadrul emisiunii Arena Sport.ro, Răzvan Raț a dat exemplul fotbaliștilor de atac care nu făceau faza defensivă și a avut o reacție amuzantă când i s-a amintit de fostul coleg și prietenul său Adrian Mutu.

”Am avut un milion de faze în care l-am înjurat din tot sufletul meu”, spune Raț, care a dat și exemplul foștilor săi colegi brazilieni de la Șahtior Donețk.

Răzvan Raț, la Arena Sport.ro despre Adrian Mutu

„A fost calitatea mea, eu am spus-o de foarte multe ori. Eu am cărat pianul, au cântat alții la el. Dacă nu-l căram eu, nu mai apucau să cânte. Suntem foarte buni prieteni, ne cunoaștem de atâta timp, dar am avut un milion de faze în care l-am înjurat din tot sufletul meu.

Dar Mutu era și jucătorul pe care nu aveai de ce să te superi pentru faptul că te ajuta foarte mult din celălalt punct de vedere. El știa foarte bine să rezolve multe faze de atac

Sincer, ca o comparație, am avut la Șahtior colegi foarte importanți ca nume. Și vorbim despre Willian, în partea cealaltă aveam Douglas Costa, aveam alți băieți. Cu toate astea, imaginați-vă că Lucescu îi obliga să facă faza de apărare. Nu jucai, indiferent cât de brazilian erai, cât de Mutu erai. Lucescu avea un talent incredibil din punctul ăsta de vedere să facă brazilienii să alerge”, a spus Răzvan Raț, la Arena Sport.ro.

Răzvan Raț a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist la Șahtior Donețk, acolo unde a evoluat între 2003 și 2013, și a reușit să câștige șapte titluri de campion și o Cupă UEFA.

Au urmat West Ham, unde a jucat în Premier League, dar și Rayo Vallecano și PAOK Salonic. Raț și-a încheiat cariera la Timișoara, la ACS Poli, în 2018.