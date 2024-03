Darren Cahill, un domn! Fostul antrenor al Simonei Halep a revenit cu un nou mesaj minunat pentru româncă

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a admis apelul depus de jucătoarea română de tenis Simona Halep şi i-a redus, marţi, la nouă luni suspendarea de patru ani dictată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Simona Halep fusese suspendată pe o perioadă de patru ani pentru dopaj, pe 12 septembrie 2023, de către Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA). ITIA a precizat atunci că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Mesajul minunat al lui Darren Cahill

Legendara Billie Jean King a reacţionat şi ea în reţeaua de socializare amintită după vestea reducerii suspendării Simonei Halep: ''Asta este o veste grozavă. Sunt foarte fericită pentru @Simona_Halep'', iar fostul antrenor Darren Cahill i-a transmis un mesaj superb româncei.

După simpaticul ”Good morning, Simo”, Darren Cahill a revenit cu un mesaj pentru fostul lider mondial:

''Integritate, onestitate şi o luptătoare în esenţă. Ai clasă, Simo. Bravo şi bine ai revenit acolo unde îţi este locul''.

Darren Cahill a dezvăluit cum a fost să lucreze alături de Simona Halep

Antrenorul australian a fost antrenorul Simonei Halep pe o durată de șase ani, iar într-un podcast la care a fost recent invitat a vorbit despre perioada în care a pregătit-o pe tenismena din România.

„La Australian Open m-a întrebat dacă pot veni să urmăresc câteva dintre meciurile sale, să îi ajut antrenorul pe care îl avea la acel moment. Am făcut asta, iar apoi am continuat să ajut echipa pe durata anului 2016, mai mult am făcut consultanță cu echipa sa de antrenori, cărora le expira contractul la finalul anului, iar apoi m-a întrebat dacă o pot antrena full-time.

Perioada pe care am petrecut-o cu ea a fost incredibilă, m-a învățat mai multe despre antrenorat, mai mult despre partea emoțională a tenisului, dar și mai multe despre modalitatea în care pregătești un sportiv, în special în latura emoțională. Era o jucătoare de tenis incredibilă, în primele cinci din lume, ceea ce îi lipsea puțin era ideea aceea de apartenență pe scenele mari, alături de jucătoarele de top. Au fost suișuri și coborâșuri în colaborarea cu ea, desigur, dar m-a învățat extrem de multe despre antrenorat și posibilitatea de a scoate ce e mai bun posibil dintr-un sportiv.

A devenit o prietenă dragă de-a lungul anilor, îmi este ca un membru al familiei, sunt devastat să văd prin ce trece în aceste momente, dar nu voi uita vreodată perioada în care am lucrat alături de ea. Cred că cel mai dureros moment a fost în 2017, când a pierdut finala de la Roland Garros în fața Jelenei Ostapenko, a avut cred că trei șanse să treacă în avantaj în al doilea set și a lăsat să îi scape printre degete meciul acela, apoi modul în care a răspuns la toată acea experiență.

Am vorbit timp de câteva ore după acel meci și tot parcursul său de la următoarele turnee, și-a revenit. E o legendă în România și să simți presiunea acelei țări, prin intermediul unui succes la un Grand Slam, să devină lider mondial, nu am altceva decât respect pentru ea. M-am bucurat de fiecare dintre cei șase ani pe care i-am petrecut împreună. A reușit să câștige și finala de la Wimbledon, cred că acela a fost cel mai bun meci făcut de ea vreodată, finala cu Serena. Cred că dacă nu ar fi câștigat finala de la Roland Garros nu ar fi ajuns la nivelul de joc prin care să se impună în finala de la Wimbledon. E o femeie incredibilă”, a declarat Darren Cahill în cadrul podcast-ului Advantage Connors.