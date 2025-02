Gândindu-se la trei persoane care i-au marcat profund evoluția în tenisul mondial, Simona Halep și-a nominalizat părinții, iar, în plus, l-a numit pe fratele său.

„Darren Cahill m-a făcut să cred că pot să câștig turnee de mare șlem.”

„Bineînțeles, le mulțumesc tuturor oamenilor care au făcut parte din această carieră. Fiecare a fost important. Nu o să încep să dau nume, pentru că sunt destul de mulți.

Dar un impact mare l-a avut Darren Cahill. M-a făcut să cred că am capacitatea intelectuală și fizică de a câștiga turnee de Grand Slam,” a declarat Simona Halep, la Cluj-Napoca.

Halep, retrasă din tenis cu 64 de săptămâni petrecute ca lider WTA

Simona Halep s-a retras din tenis cu două titluri de mare șlem în palmares, cucerite la Roland Garros, în 2018, sub comanda lui Darren Cahill, respectiv pe iarba de la Wimbledon, un an mai târziu, sub îndrumarea compatriotului Daniel Dobre.

Halep a fost număr unu mondial timp de șaizeci și patru de săptămâni și a stat în top 10 WTA timp de opt ani, dintre care șapte ani și jumătate, fără întrerupere.