Geografia jucătorilor de la Roland Garros. Care continent dă cei mai mulți tenismeni în turul 3

6 continente sunt reprezentate în turul 3 al ediției 2023 a turneului de la Roland Garros.

În turneul masculin, 18 dintre cei 32 participanți rămași în turneu (56%) provin din Europa, iar 7 din America de Sud.

America de Nord a trimis doar 4 tenismeni, Asia, 2, iar Oceania, unul singur, informează jurnalistul New York Times, Christopher Clarey.

În competiția feminină, Europa a avansat cu 20 de participante (62%), iar America de Nord, 7 (21%). Asia dă 3 jucătoare în turul 3, America de Sud, una, la fel ca Africa.

How global is tennis at the moment?

Six continents represented in the round of 32 at #RolandGarros this year.

Men

Europe: 18

South America: 7

North America: 4

Asia: 2

Australia: 1

Women

Europe: 20

N. America: 7

Asia: 3

S. America: 1

Africa: 1#getty #zhang pic.twitter.com/cVqV8KyU98