Tribune umplute de români, în finala de la Linz: cum le-a mulțumit Jaqueline Cristian spectatorilor în timpul ceremoniei

La 23 de ani, Jaqueline Cristian a jucat prima finală de turneu WTA a carierei și s-a prezentat vizibil emoționată la ceremonia de premiere. Învinsă de Alison Riske, scor 6-2, 2-6, 5-7 în ultimul act al competiției WTA 250 de la Linz, Jaqueline Cristian i-a salutat pe românii care au susținut-o călduros din tribune, începându-și discursul în română.

„Bună seara!” le-a transmis Jaqueline conaționalilor, după care a continuat în engleză, spunând: „De unde să încep? Felicitări, Alison! Ai avut o săptămână grozavă și mă bucur că am putut împărtăși acest moment. Simt atât de multe emoții acum. Pentru mine rămâne o săptămână grozavă. Vreau să îi mulțumesc antrenorului, pentru că crede în mine.

E o muncă în echipă și sunt bucuroasă că îmi închei sezonul cu această finală. Publicul a fost uimitor, de-a lungul întregii săptămâni. Vă mulțumesc că ați venit și sper să ne vedem la anul! Pentru românii de acasă, știu că sunteți mulți care vă uitați, dar și familiei, vă mulțumesc! Abia aștept sezonul viitor!” a fost discursul ținut de Jaqueline Cristian imediat după încheierea finalei de la Linz.

Grație parcursului improbabil de la Linz, turneu în care a fost eliminată în calificări, dar a ajuns pe tabloul principal datorită retragerii Soranei Cîrstea, Jaqueline Cristian va urca 26 de locuri în ierarhia mondială, urmând să ocupe poziția cu numărul 74 WTA, începând de luni, 15 noiembrie.

