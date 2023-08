Cel mai tânăr număr 1 mondial din istoria tenisului, Carlos Alcaraz a atins borna de 50 de victorii în sezonul 2023 al circuitului ATP.

Tenismenul din Murcia l-a depășit cu dificultate pe australianul Jordan Thompson (55 ATP), scor 7-5, 4-6, 6-3, după 2 ore și 48 de minute de joc, într-o partidă tergiversată de ploaie.

În turul următor, Carlos Alcaraz ar putea juca tocmai împotriva americanului Tommy Paul, tenismenul care l-a învins în faza sferturilor de finală ale întrecerii din Toronto, derulate săptămâna trecută.

Alcaraz este campionul en-titre al Openului American și va avea nevoie să joace finala în ediția 2023 a turneului de mare șlem de la New York pentru a se asigura că își păstrează prima poziție în clasamentul ATP.

Nifty 50 ????@carlosalcaraz battles past Jordan Thompson for his 50th win of 2023, 7-5 4-6 6-3 #CincyTennis pic.twitter.com/jPf79FZR4n