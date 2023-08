A pierdut la simplu, dar s-a revanșat la dublu! Câți bani a acumulat Irina Begu într-o zi, la Cincinnati

După trei săptămâni de pauză în circuitul WTA, Irina Begu a revenit fără noroc, pierzând în fața cehoaicei Marie Bouzkova, scor 6-2, 6-2, în runda inaugurală a competiției individuale de la Cincinnati.

85 de minute a fost durata partidei, în care Bouzkova a reușit un neverosimil număr de 7 break-uri pe serva româncei.

The first match back after a break is always a tough one. And while she had some good moments in this match, Irina was outplayed today by Marie. Hopefully it helped Irina get some rhythm on hard court for her upcoming matches. Marie Bouzkova defeated Irina Begu 6-2, 6-2. Irina… pic.twitter.com/abNCYx3Ngh