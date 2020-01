BREAKING NEWS: Australian Open 2020 s-ar putea amana din cauza norilor de fum | Djokovic: "Trebuie sa luam in calcul aceasta optiune"

Din articol Fumul a afectat desfasurarea meciului dintre Grigor Dimitrov si Radu Albot din Cupa ATP

Fumul ar putea amana inceperea Australian Open 2020.

Veste de ultima ora in lumea tenisului: Australian Open 2020 s-ar putea amana din cauza norului de fum care s-a raspandit pe teritoriul tarii, ca urmare a incendiilor din ultimele zile.

Presedinte al Consiliului Jucatorilor in ATP, Novak Djokovic s-a pronuntat asupra acestei situatii la finalul primului meci jucat in Australia in acest an, in cadrul Cupei ATP: "Decizia trebuie luata in considerare din cauza conditiilor meteorologice. E probabil ultima optiune, dar daca se va ajunge la afectarea sanatatii jucatorilor trebuie luata in calcul," a spus Djokovic dupa victoria 7-6, 7-6 cu Kevin Anderson.

Djokovic a relatat ca a comunicat cu presedintele turneului Australian Open, Craig Tiley, iar oficialii Openului Australian monitorizeaza calitatea aerului din Melbourne in vederea luarii unei hotarari in aceasta privinta.

ATP Cup players warm up as smoke haze clouds Sydney Olympic Park. pic.twitter.com/1A6JbvfTJx — Sarah Keoghan (@sarah_keoghan) January 5, 2020

Ceata de fum a fost prezenta la Sydney, acolo unde Grigor Dimitrov l-a invins in aceasta dimineata pe moldoveanul Radu Albot, scor 6-2, 6-3. Dimitrov le-a povestit jurnalistilor ca aerul s-a incetosat drastic in setul al doilea: "Cu siguranta nu e placut. Mi-am dat seama de norul de fum in aceasta dimineata cand am iesit la incalzire, iar terenul era mai plin de praf decat a fost in zilele anterioare. Asta este, controlam doar ceea ce putem sa controlam," a spus Grigor Dimitrov, numar 20 ATP. Conform Regents Park, monitorizarea aerului din Sydney din aceasta dimineata a oferit un rezultat negativ, coeficientul de 150 pe indexul calitatii aerului reprezentand un pericol pentru grupurile de oameni sensibili.