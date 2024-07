Simona Halep a jucat primul meci oficial la Miami Open, unde a fost eliminată încă din prima rundă a turneului după 6-1, 4-6, 3-6 cu Paula Badosa. Ulterior, românca a întâlnit-o pe Kessler la Paris pe zgură, unde a abandonat după 5-7, 2-3, din cauza problemelor medicale.

Simona Halep: ”Nu e cea mai bună veste, dar o să o împărtășesc cu voi”

Vineri seară, Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele social media în care a vorbit despre problemele de sănătate prin care a trecut în ultimul timp. Românca a evidențiat că se luptă de câteva luni cu o accidentare la genunchi și vrea să își acorde timpul necesar pentru recuperare.

Simona Halep a ratat două turnee de Mare Șlem de la revenirea în circuit: Roland Garros și Wimbledon

”Salut tuturor,

Am vrut să ofer o mică actualizare privind starea mea de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu e cea mai bună veste, dar am vrut să vă împărtășesc.

De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. E o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine și, pe lângă asta, lupta fizică nu ajută cu siguranță. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașinărie, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să mă recuperez din tot ceea ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să revin pe teren cât de curând”, a scris Simona Halep pe Instagram.

”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric

”Nu s-a pus problema retragerii. Singurul loc în care s-ar putea pune problema retragerii e doar în capul Simonei. Ceilalți sunt convins că nu-și doresc. Dar, în căpuțul ei, văzând greutățile cu care se luptă, că la 33 de ani trebuie să alergi cu cele de 20 de ani și să fii mai fit decât ele...

Normal că se mai gândește, probabil, de ce să nu renunțe. Ea, dacă ar fi fizic ok, ar fi ușor. Din momentul în care ai dureri e foarte greu să mai practici tenisul ăsta”, spunea Firicel Tomai pentru Sport.ro în luna mai.