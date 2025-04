Înainte să înceapă meciul, Adrian Mititelu Jr a lansat un atac devastator spre Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul ardelenilor, după ce a văzut formulele de start. Mititelu Jr. s-a legat de absența lui Vladislav Blănuță, fotbalist împrumutat de FCU Craiova la gruparea ardeleană, de pe lista titularilor din FCSB - ”U”.



”U” Cluj, replică dură după ce Adrian Mititelu Jr. l-a făcut praf pe Ioan Ovidiu Sabău: ”Aberație! Nu vă dați voi cu părerea despre echipa noastră de start”



Radu Constantea, președintele lui ”U” Cluj, a reacționat după declarațiile pe care le-a făcut Adrian Mititelu Jr.



”Le recomand să se concentreze pe echipa lor. Mi se pare o aberație să insinuezi asta despre Ioan Ovidiu Sabău. Suntem departe de posibilitățile pe care Adrian Mititelu le așteaptă pentru Blănuță. A fost o decizie tactică, pe care Neluțu și-a asumat-o.



Nu e normal ca familia Mititelu să-și dea cu părerea despre echipa de start de la 'U' Cluj. Cât timp nu-mi dau eu sau alți colegi, nu e normal să o facă familia Mititelu”, a spus Radu Constantea, potrivit gsp.



Ce a spus Mititelu Jr



"Sa il ai disponibil pe golgheterul echipei cu 11 goluri, cel care ti-a castigat derbyul cu CFR Cluj etapa trecuta, iar tu sa nu incepi titular cu el in meciul din seara aceasta cu Steaua, asta denota ca antrenorul celor de la U Cluj are interese ascunse! In repetate randuri a avut acest comportament fata de Blanuta in acest campionat.



Daca eliminam golurile marcate de Blanuta la U Cluj, era de mult demis Ioan Ovidiu Sabau de la carma echipei, iar echipa se afla in play-out! Acest antrenor participa flagrant la regresul jucatorilor, nu la progresul acestora!", a scris Mititelu Jr, pe Facebook.



FCSB - U Cluj | Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheş, Alhassan - Miculescu, Cisotti, Toma - Bîrligea



Rezerve: Zima, Tănase, O. Popescu, Kiki, Ştefănescu, Edjouma, Cercel, Al. Băluţă, Musi, Gele, Gheorghiţă, Al. Stoian



Antrenor: Elias Charalambous



”U” Cluj: Gertmonas - Boboc, Masoero, Artean, Chipciu - Simion, Codrea, Silaghi - Nistor - Macalou, Thiam



Rezerve: Lefter, Oancea, Mitrea, Oaidă, Raţă, Fabry, Bota, Bettaieb, Miranyan, Blănuţă



Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău