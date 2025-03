Giuleștenii au primit vizita oltenilor sâmbătă seară, în a doua etapă din play-off-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a înregistrat toate cele trei puncte.



Ștefan Baiaram dedică victoria copiilor: ”Dacă nu câștigam, era un rezultat nepotrivit pentru noi” + Ce a spus despre Mirel Rădoi



După meci, Ștefan Baiaram a ținut să puncteze faptul că le dedică victoria copiilor veniți pe Giulești special pentru Universitatea Craiova. Stadionul a fost plin cu copii din cauza restricțiilor primite de Rapid de la FRF.



”Ne bucurăm mult că am câștigat. Vreau să dedic victoria copiilor care au venit la Craiova să ne susțină. Am rămas surprins de ce atmosferă au făcut. Această victorie le-o datorăm lor.



Consider că, dacă nu reușeam să câștigăm, era un rezultat nepotrivit pentru noi. Meritam să câștigăm, am avut multe ocazii. Și eu am avut o ocazie mare în prima repriză.



Nu trebuie să mai spun eu ce a adus mister în plus. Vedeți și voi. Eu îmi fac datoria și încerc să dau totul cu orice antrenor pe bancă”, a spus Ștefan Baiaram după meci.



Rapid - Universitatea Craiova 1-2



În prima repriză, atât Rapid, cât și Craiova și-au făcut simțită prezența în Giulești. Doar oltenii au marcat însă. Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 18.



În actul secund, Gjoko Zajkov a restabilit egalitatea în minutul 55, iar Alex Mitriță, când tabela de marcaj părea că nu se mai modifică de la 1-1, a marcat în minutul 90+4 și a adus victoria Craiovei.