Sergiu Hanca a fost eliminat în minutul 61 al partidei, după un fault dur asupra lui Cosmin Matei. Mijlocașul „lupilor galbeni” și-a recunoscut greșeala la finalul meciului și a ținut să-și laude colegii pentru efortul depus în inferioritate numerică.



Sergiu Hanca: „Niște băieți de caracter, le dau o masă!"



Petrolul a reușit să întoarcă rezultatul după ce El Sawy deschisese scorul pentru Sepsi în secunda 37. Mateiu (min. 10) și Irobiso (min. 38) au semnat reușitele victoriei pentru ploieșteni, care au gestionat bine finalul de meci, chiar și în zece oameni.

”A fost o victorie muncită, un meci în care am știut de la început că e nevoie de sacrificiu, de spirit de echipă. Am arătat acest lucru. Cred că cele 3 puncte au fost muncite și meritate. Era normal să vină cu mingi în careu, să aibă ocazii. Așa se câștigă aceste meciuri din partea a doua a campionatului când e o singură manșă.



Eu cred că este corect. Nu are rost să vin să caut scuze. Am alunecat, nu a fost cu intenție. Știam, nu am protestat. I-am zis doar că am alunecat. Mi-a zis că știe, dar că nu are ce face.



Mă bucur că băieții mi-au făcut cadou această victorie, că avem un vestiar unit. E cel mai dificil să stai în tribune. Altfel se trăiesc emoțiile pe teren, în tribună îți sare inima la orice șut.



Sunt niște băieți de caracter, trebuie să le dau o masă pentru sacrificiul făcut în această seară. Lucrurile arată bine când ai rezultate, când nu ai rezultate întri într-o stare de frică, ai gânduri negre, rezultatele aduc o stare de bine în vestiar.



Cred că trebuie să o luăm pas cu pas. Urmează un meci dificil la Hermannstadt, trebuie să obținem și acolo cele trei puncte și să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Sergiu Hanca la finalul celor 90 minute.



În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești ocupă poziția #2 în play-out, cu 24 puncte, la doar o lungime distanță de liderul Hermannstadt, dar sibienii au un meci în minus jucat.



Chiar pe Hermannstadt o va întâlni Petrolul etapa viitoare. Cele două formații se vor duela la Sibiu, pe Stadionul Munincipal, vineri, 11 aprilie, de la ora 20:30.