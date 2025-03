Panduru propune un transfer de răsunet în Superliga: "Să zicem că vrea să-l vândă cu două milioane"

Blănuță a marcat unicul gol al derby-ului Clujului cu reușita sa din minutul 43. A fost golul cu numărul 11 din acest sezon pentru atacantul Universității.

Basarab Panduru: "L-aș vedea pe Blănuță la Rapid. La FCSB și CFR nu are cum"



Fotbalistul născut în Republica Moldova este doar împrumutat la U Cluj de la FC U Craiova, fără opțiune de transfer definitiv. Basarab Panduru spune că din sezonul următor l-ar vedea pe Blănuță la Rapid, având în vedere problemele din ofensiva giuleștenilor.

Fostul internațional consideră că pentru Blănuță nu ar fi tocmai o idee bună să facă pasul la FCSB sau CFR Cluj, având în vedere concurenții pe care i-ar avea.

"Să se ducă unde Blănuță? La CFR, dacă rămâne Louis Munteanu, nu are cum. La FCSB, dacă rămâne Bîrligea, nu are cum. Să zicem că se întoarce la Craiova și vrea să-l vândă cu două milioane, de exemplu. U Cluj are 2 milioane? Nu, deci îi scoatem din cărți.



Crezi că s-ar duce Blănuță la FCSB? S-ar duce și el undeva unde să joace. El poate să plece în străinătate și de la Rapid, și de peste tot. La Rapid parcă l-ai vedea. Ar putea să se bată cu toată lumea de acolo. Rapid nu are atacant. Peste Bîrligea și Louis nu se duce că poate nu joacă acolo. Mă duc undeva unde să joc meci de meci.

Mă duc la Rapid să joc meci de meci pentru că mă pot bate cu Koljic și cine mai e pe acolo. El e om de concurență ca să piardă un an și fie rezerva cuiva? Nu văd rostul ăsta", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Adrian Mititelu vrea 4 milioane de euro pentru Vladislav Blănuță

În luna ianuarie, Adrian Mititelu, patronul lui FC U Craiova, clubul de care aparține Vladislav Blănuță, spunea că vrea să încaseze cel puțin 4 milioane de euro în schimbul atacantului.

"Blănuță e un jucător ca și vândut. Numai că eu vreau să iau cel puțin 4 milioane de euro pe el", a spus Mititelu, la Sport Total FM.



Tot în ianuarie, presa din Italia scria că Blănuță este urmărit de mai multe echipe din România sau din străinătate, precum Rapid, FCSB, Maccabi Haifa și Sturm Graz.



Anterior experiențelor din România, Blănuță a jucat și în în Italia, la Pescara (2019-2022). FC U Craiova l-a transferat definitiv pentru 250.000 de euro.