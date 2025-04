Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, în etapa #3 a play-out-ului SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”lupii galbeni” au înregistrat toate cele trei puncte.



Mehmet Topal a analizat victoria Petrolului și a tras o concluzie: ”Hanca ne e dator cu o cină”



După meci, Mehmet Topal, antrenorul ”lupilor galbeni”, și-a felicitat jucătorii pentru evoluția de pe ”Ilie Oană” și a sugerat că Sergiu Hanca trebuie să le dea o masă tuturor pentru cartonașul roșu pe care l-a primit în actul secund.



”Aveam nevoie de victoria asta ca să prindem încredere, mai ales când eram 11-contra-11. Asta m-a făcut fericit, că jucătorii au evoluat bine. Când a rămas echipa în 10 m-a mulțumit efortul jucătorilor. Le mulțumesc pentru că au luptat.



Suporterii și banca tehnică au fost extraordinari și mă gândesc că astăzi le-am arătat ce înseamnă o echipă unită. Suporterii nu ne-au lăsat singuri. Pot să zic că avem nevoie mereu de ieri. Astăzi pentru noi e o zi frumoasă. O să ne bucurăm de victorie azi și mâine. Și de duminică începem pregătirea pentru meciul următor.



Niciodată nu am simțit că pierdem. Știam că o să reușim să marcăm și noi. Am spus și asta înainte de meci la conferință că am avut o săptămână extraordinară. Eram liniștit datorită băieților și efortului pe care l-au arătat la antrenamente. Repet, felicit toți jucătorii.



(n.r. despre cartonașul roșu primit de Hanca) Nu am ce să spun despre cartonaș. Asta se întâmplă în fotbal. Dacă pierdem, tot nu aș fi spus nimic. Suntem o echipă, Hanca e un jucător important. În fotbal există cartonaș galben și roșu. E important să arătăm reacție că suntem uniți și că putem face totul împreună. Colegii au luptat și pentru el. Hanca ne e dator cu o cină.



Am spus și când am venit, avem nevoie de puțin timp. Nu e normal. Mutu e un antrenor important și a fost legendă. A încercat să facă ceva. Fiecare antrenor are sistemul lui. Noi oricum facem lucrurile bune. Jucătorii trebuie să-și aducă aminte. Oricum nu o să lăsăm acest nivel, tot timpul o să forțăm. Asta nu e de ajuns pentru mine. Jucătorii au potențial să arate mai mult”, a spus Mehmet Topal.



