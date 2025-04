Echipa din Crâng a primit vizita formației din Copou vineri după-amiază, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 4 din play-out-ul SuperLigii României. La finalul celor 90 de minute, trupa lui Vasile Miriuță a plecat la Iași cu toate cele trei puncte.



Ilie Stan ”amenință” după eșecul cu Poli Iași: ”Sunt multe lucruri pe care o să le spun la momentul oportun, când se trage linie”



Ilie Stan a ținut să puncteze după meci că elevilor săi le-a fost extrem de greu să mai revină în meci după ce au încasat gol chiar în al doilea minut al jocului.



Unicul marcator a fost Xhuliano Skuka. Fotbalistul a profitat de greșeala impardonabilă a lui Ciranni, în tentativa de a pasa cu capul către propriul portar, Lazar.



”Pentru mine este un joc fără istoric. Când începi de la 0-1 în minutul 2 este foarte greu să schimbi rezultatul în fața unei echipe organizate, solide, cu jucători de calitate. Am încercat să marcăm, dar ne-a fost foarte greu.



Nu mai are treabă gazonul când eu stau tot timpul cu ei (n.r. fotbaliștii Buzăului) și le zic să jucăm cu minge lungă, mai ales când nu avem teren să construim. Una peste alta, mai facem și greșeli individuale. Primul lucru la noi este să nu greșim individual.



Sunt multe de spus, dar când am venit aici am știut unde vin. Nu vreau să mă plâng. Continuăm că nu avem ce face și când se ’trage linie’ vom vedea ce avem de făcut. Sunt multe lucruri pe care o să le spun la momentul oportun. Acum nu am ce spune.



La sfârșit vom face o conferință de presă și o să spunem ce s-a întâmplat de la venirea mea aici”, a spus Ilie Stan după meci.