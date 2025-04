Eroul serii a fost, din nou, Denis Alibec, care a înscris superb din lovitură liberă și a contribuit decisiv la revenirea constănțenilor.



Gică Hagi, dat pe spate de Alibec



La final, Gică Hagi și-a felicitat elevii pentru reacția din a doua repriză și a avut cuvinte de laudă pentru golgheterul echipei sale, Denis Alibec.



„Așa e în fotbal, de la o primă repriză slabă am trecut la una excelentă. Împreună am schimbat situația meciului. Alibec are sclipirile lui, dar e ajutat de echipă. Când jucăm bine colectiv, calitățile individuale ies la iveală. A fost o repriză imprevizibilă, iar asta mi-a plăcut cel mai mult”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.



Denis Alibec, în vârstă de 33 de ani, traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. În acest sezon, atacantul "marinarilor" și-a trecut în cont opt goluri și 10 pase decisive în 27 de meciuri înregistrate.