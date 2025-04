Conducerea clubului din ”Ștefan cel Mare” a susținut în repetate rânduri că șansele ca Politic să ajungă la rivala FCSB sunt aproape inexistente, dar discuțiile despre un eventual transfer s-au amplificat.

Ionuț Negoiță: ”E complicat ca Politic să treacă de la Dinamo către marea rivală!”

Politic a lipsit din meciul pierdut de Dinamo, pe Arena Națională, în fața Universității Craiova, scor 0-2, din cauză că nu s-a refăcut încă după accidentarea suferită în meciul cu FCSB.

La finalul meciului de pe Arena Națională, Ionuț Negoiță, fostul acționar al ”Câinilor Roșii”, a vorbit și despre posibilitatea ca Dennis Politic să ajungă la FCSB. Negoiță este destul de convins că Dennis Politic nu va face pasul la echipa patronată de Gigi Becali, având în vedere că FCSB este considerată marea rivală a lui Dinamo.

”Nu cred, mai complicat să treacă de la Dinamo către marea rivală. Politic e un jucător foarte bun şi sperăm să rămână la Dinamo”, a spus Ionuț Negoiță după meci.

Ce spunea Gigi Becali despre Dennis Politic

Finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut recent că își dorește să îl transfere pe Dennis Politic. Becali declara că urmează să discute cu Andrei Nicolescu, administratorul alb-roșiilor, despre mutare.

”Da, îl vreau pe Politic. Trebuie să îi răspund lui Nicolescu, dar nu e perioada de transferuri acum, așa că nu are rost. Să mă sune și să vorbim. Nu știu dacă el acum are puterea asta. Am înțeles că nu știu cum, că se supără galeria, probleme”, spunea Gigi Becali în urmă cu câteva săptămâni.