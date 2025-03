Dorit în Premier League și Bundesliga, Rațiu pare mai aproape de un transfer la FC Barcelona, care s-ar fi înscris serios în cursa pentru semnătura internaționalului român.



Fundașul dreapta putea ajunge la un club din România în urmă cu mai bine de cinci ani, spune George Ogăraru (45 de ani). S-a întâmplat în perioada 2019-2020, când fostul fundaș dreapta, în prezent coordonatorul academiei de la Steaua, a activat la Viitorul lui Gică Hagi.



Un club din România a încercat să-l transfere pe Andrei Rațiu



Ogăraru a purtat o discuție cu Rațiu pe vremea când acesta activa la echipa secundă a lui Villarreal, dar ”Sonic” a ales să rămână în Spania. A urmat împrumutul la ADO Den Haag, transferul lui SD Huesca și, mai apoi, cel la Rayo Vallecano din 2023.



„Îmi place, mi-a plăcut întotdeauna Andrei Rațiu. Am mai spus-o, când lucram la Hagi pe partea de Scouting și Relații Internaționale am încercat să-l aduc, am și avut o discuție cu el. Atunci era la echipa a doua a lui Villarreal, însă n-am reușit. El a rămas în Spania și vedeți că a făcut bine că a rămas și a tras tare acolo pentru că sunt discuții la cel mai înalt nivel. Acum să vedem dacă se vor și concretiza.



(n.r. - Ar putea să facă față la Barcelona?) E prea devreme, nu știu dacă-și are rostul o discuție de genul ăsta atâta timp cât nu este nimic concret. Nu cred că-i face bine lui, în primul rând, să facem o analiză pe ceva ce nu s-a realizat încă”, a spus Ogăraru, pentru Sport.ro.



În acest sezon, Andrei Rațiu a evoluat în 27 de partide pentru Rayo Vallecano, pentru care a marcat de două ori și a oferit alte trei pase decisive.



Și cota sa de piață a crescut semnificativ după ultimele evoluții. În prezent este evaluat la 12 milioane de euro, fiind al treilea cel mai scump fotbalist român potrivit site-urilor de specialitate, după Radu Drăgușin (25 de milioane de euro) și Dennis Man (17 milioane de euro).



Andrei Rațiu: "Știu că mă urmăresc multe echipe"



Întrebat despre interesul Barcelonei, Rațiu a evitat să dea un răspuns clar, dar a recunoscut că se află în vizorul unor cluburi importante.



„Încă am contract 3 ani. Nu mă uit mai încolo de echipa mea, ar fi o lipsă de respect. Știu că sunt într-un sezon bun, joc în La Liga și mă urmăresc multe echipe. Sper să termin cât mai bine. Mă bucur că fanii ne susțin și sper să fie tot așa în continuare”, a declarat Andrei Rațiu, după meciul San Marino - România 1-5.