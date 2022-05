(P) Tre per il Scudetto! Cine își adaugă încă un titlu în palmares?

Lupta în trei se dă între AC Milan, Inter și Napoli, iar printre spectatorii de seamă ai acestei bătălii aprige se află și... Juventus. Bătrâna Doamnă doar privește, la fel ca noi toți, pentru că din lupta cu șanse palpabile a ieșit – i-ar trebui minuni pe bandă rulantă. Se instituie o nouă hegemonie, cu încă un titlu pentru Inter? Sau avem parte de surprize? Să fie show!

Napoli, un vis îndeplinit după 32 de ani de secetă?

Atacantul nigerian al lui Napoli, Victor Osimhen, declara în martie că Napoli va lupta până în ultimul moment pentru titlu în Serie A. De atunci, evoluția cifrelor în clasament indică foarte clar faptul că Partenopeii chiar vor trebui să lupte până în ultimul moment dacă vor să se impună. Până acum, se pare că Milan și Inter s-au distanțat clar: 7 puncte despart echipa lui Spalletti de liderul la zi, AC Milan, și 5 puncte o țin la distanță de Inter. Au mai rămas 3 meciuri de jucat până la sfârșitul campionatului: sâmbătă, Napoli întâlnește Torino (locul 10) în deplasare. Pe 15 mai, joacă acasă cu Genoa (locul 19), iar pe 22 mai, din nou în deplasare cu Spezia (locul 16). Pentru a-și îndeplini visul, Albaștrilor le-ar trebui victorii pe linie. Mentalitatea de învingători o au; au și rezultatele?

Inter, al doilea Scudetto la rând?

Inter a câștigat campionatul italian de nu mai puțin de 19 ori. Se încheie sezonul acesta cu încă o reușită pentru Nerazzurri? Să fie acesta începutul unei noi hegemonii? Inter mai are de jucat 3 meciuri, cu Empoli, Cagliari și Sampdoria și, pentru a-și menține speranțele vii, trebuie să păstreze ritmul și să câștige. Numai că printre meciurile de campionat, se strecoară miercuri și finala Cupei, pe care o va juca cu Juve. Fanii speră ca meciul în plus să nu influențeze negativ performanțele pe care le așteaptă de la Lautaro Martinez & co. Numai două puncte îi despart de Milan, iar faptul că sunt echipa cu cel mai bun atac din campionat (74 de goluri înscrise în 35 de meciuri) îi face pe mulți să creadă că nu vor avea mari probleme în cele 3 partide rămase.

AC Milan, la 3 meciuri distanță de o emoție pe care n-au mai trăit-o de 11 ani

Ibra & co. sunt pe locul 1 în Seria A, cu 77 de puncte după 35 de meciuri. Avantajul nu este considerabil față de Inter (doar două puncte le despart, iar golaverajul este de partea Nerazzurrilor). Elevii lui Stefano Pioli trebuie să tragă tare în cele 3 meciuri rămase, dintre care cel cu Atalanta pare a fi cel mai dificil. În afară de partida contra ocupantei locului 8, Milan mai întâlnește și pe Verona (locul 9) și Sassuolo (locul 11). Lider la zi al clasamentului, Milan este cotată și cu cele mai mari șanse să pună mâna pe Scudetto. Rămâne de văzut cine va rămâne tare în această bătălie, folosind mișcările greșite ale adversarilor ca avantaje proprii.

