(P) Superbet te pune pe 4 roti! Castiga o SuperMasina la Campionatul European!

Concursurile si premiile ne tin in priza la acest Campionat European!

Autor: Silviu Elisei

Stii ca Superbet iubeste adrenalina marilor competitii, motiv pentru care ne-am gandit sa te premiem zilnic pentru pariurile tale cu o SuperMasina si alte premii valoroase. In seara aceasta avem parte de primul fluier, iar cele 22 de masini si celalalte premii sunt gata sa aterizeze catre cei mai devotati SuperPariori. Fii pe faza! Arunca o privire peste conditiile de participare si intra in cursa pentru marile premii!

SuperCardul e biletul din agentie!

Promotia acestui Campionat European va aduce 220 de premii zilnice, iar masinile si telefoanele smart vor fi cele mai ravnite de catre SuperPariorii nostri. Ei bine, pentru a pune mana pe unul dintre premii, trebuie sa plasezi bilete in baza SuperCardului tau (card de membru obtinut in agentie) sau sa intri pe SuperClub pentru a te inscrie. Biletele pentru oferta de sport pre-meci, live, loto sau virtuale te duc mai aproape de castiguri, iar fiecare leu pariat reprezinta o sansa in plus de a pune mana pe marile premii.

Sansele cresc cu fiecare leu pariat!

Concursul din timpul Europeanului a surprins atat prin valoarea premiilor, cat si prin conditiile facile de participare. Indiferent de rezultatul biletelor, tu vei fi adaugat automat in extragerea castigatorilor, iar fiecare leu pariat iti va creste exponential sansele de castig. Pariezi mai mult, castigi mai mult, asa ca pune-te pe treaba in timpul acestui Campionat European si sustine-ti favoritele cu SuperBilete!