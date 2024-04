Londonezii au plătit 25 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului român, cinci milioane în bonusuri + cedarea fundașului Djed Spence la clubul din primul eșalon al Italiei, Genoa.

Victor Becali a dat verdictul despre Radu Drăgușin

Victor Becali a vorbit despre Radu Drăgușin și a menționat că fundașului central îi trebuie timp pentru a se impune la gruparea din eșalonul de elită al Angliei.

Impresarul a mai precizat că în momentul în care Tottenham a ”aruncat” cu cele 30 de milioane de euro pe Radu Drăgușin înseamnă că echipa a știut bine în ce investește.

”Îi trebuie timp lui Drăgușin. Nu, gata, a jucat Drăgușin, a înscris un jucător de lângă el... Nu! Și nu am niciun motiv să-l laud eu pe Drăgușin. E un băiat tânăr, are o concurență foarte, foarte mare. Joacă, are concurență cu poate doi dintre cei mai buni fundași centrali din Europa, nu e ușor.

Oamenii când aruncă cu milioanele așa, eu cred că știu ei ce fac. Dacă au milioanele înseamnă că știu și ce fac cu ele”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Radu Drăgușin a bifat șase apariții în Premier League pentru Tottenham Hotspur, dintre care două a fost titular și integralist, în urma accidentării lui Micky van de Ven. În șase meciuri a fost rezervă neutilizată.

Spurs ocupă locul patru în Premier League cu 60 de puncte. Formația dirijată de Ange Postecoglou a înregistrat până acum 18 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri, după 31 de etape disputate.