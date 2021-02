"Un ghimpe in apararea lui Udinese!" Reactia presei din Italia dupa remiza Parmei! Ce note au primit Man si Mihaila 

Parma a remizat cu Udinese in ultima etapa, 2-2 si ramane fara victorie in acest an!

Echipa lui Roberto D'Aversa a condus cu 2-0, insa nu a reusit sa tina de rezultat, iar Udinese a reusit sa egaleze in doar 15 minute.

Valentin Mihaila a fost titular si a contribuit la ambele goluri ale echipei sale. La golul de 1-0, atacantul roman a avut o actiune buna in banda stanga, iar apoi i-a pasat lui Pezzella, care a centrat perfect pentru Cornelius.

Mihaila a fost si cel care a scos penalty-ul din care Kucka a facut 2-0.

Dennis Man a fost introdus in teren in minutul 66 si a incercat sa ii paseze decisiv lui Mihaila, insa balonul a fost interceptat de apararea adversa. Acelasi Man a trimis cu capul la ultima faza a meciului, insa balonul s-a dus pe langa poarta.

Fostul jucator al Craiovei a primit 6.5 din partea tuttomercatoweb, cea mai mare nota din echipa Parmei, in timp ce Man a fost notat cu 5.5.

Despre Mihaila, italienii au scris: "Un ghimpe in apararea lui Udinese. A fost implicat in actiunea de la golul de 1-0 si a castigat penalty-ul care a marit avantajul. Cu toate astea, in a doua repriza, nivelul sau a scazut, motiv pentru care ii scadem jumatate de punct".

Man a fost caracterizat astfel: "Incearca sa creeze ceva, nu reuseste sa aiba continuitate!"