SPECIAL Top 10 lucruri interesante despre Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru

Top 10 lucruri interesante despre Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru Stranieri
SPORT.RO
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Sport.ro vă prezintă 10 lucruri interesante despre Royale Union Saint-Gilloise.

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Royale Union Saint-GilloiseDarius OlaruAnderlecht
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  • Articol scris de Matei Barbu

Clubul din Bruxelles a cucerit 12 titluri de campioană și ocupă locul al 3-lea în clasamentul all-time al Belgiei, după Anderlecht și Club Brugge.

Între anii 1933 și 1935, echipa a stabilit un record care încă rezistă: 60 de meciuri consecutive fără nicio înfrângere.

În 1920, stadionul „Joseph Mariën” a fost una dintre arenele care au găzduit Jocurile Olimpice de la Anvers. Aici s-a disputat primul meci din istoria naționalei Spaniei.

De unde vine porecla „Apalașii”

Porecla „Apalașii” provine de la începutul anilor 1900 și a fost preluată după numele unui grup periculos din Paris, ca aluzie la stilul de joc spectaculos și nemilos al echipei.

În 2015, clubul evolua în liga a treia a Belgiei. A revenit spectaculos în prima ligă după ce a învins-o pe cea mai mare rivală, R.W.D. Molenbeek, cu scorul de 2-1.

Din 2018, clubul este deținut de Tony Bloom, patronul lui Brighton & Hove Albion, care a reușit să readucă echipa la un nivel înalt.

„Stade Joseph Mariën”, arena lui Union SG, a fost construit în 1920 și are o capacitate de aproximativ 9.400 de locuri. Complexul păstrează o arhitectură Art Deco impresionantă. VEZI FOTO MAI JOS

Stadionul „Joseph Marien”

  • Joseph marien stadium 9400 opened 14 september 1919 at rusgbrussels albert ca
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  • Stadionul „Joseph Marien”. Foto: stadium_gallerry (Instagram)

Clubul are o vechime foarte mare și este înscris la Federația Regală Belgiană cu numărul matricol 10. Aceste numere sunt atribuite în ordinea vechimii, primele fiind considerate cele mai prestigioase.

Union SG a câștigat sezonul trecut Cupa Belgiei, după o finală cu Anderlecht terminată cu scorul de 3-1 pentru „Apalași”.

Politica clubului se bazează pe scouting avansat. Union SG a crescut și a vândut mai mulți jucători importanți pe sume foarte mari, care au ajuns în cele mai puternice ligi din Europa.

Niște exemple de jucători:

  • Deniz Undav: Transferat la Brighton & Hove Albion în Premier League, ulterior evoluând cu succes în Bundesliga pentru VfB Stuttgart.
  • Mohamed Amoura: Atacantul a părăsit Belgia pentru Bundesliga, fiind achiziționat de VfL Wolfsburg.
  • Victor Boniface: Unul dintre cei mai căutați atacanți, cumpărat de Bayer Leverkusen din Bundesliga, unde a devenit campion.
  • Cameron Puertas: Transferat în Ligue 1 la Olympique de Marseille.
  • Casper Nielsen: Transferat la o altă echipă de top din Belgia, Club Brugge, devenind un pilon de bază.
  • Koki Machida: Fundașul japonez a fost achiziționat de formația Hoffenheim din Bundesliga.
  • Franjo Ivanović: Atacantul croat a părăsit clubul pentru Benfica Lisabona în Primeira Liga.
  • Noah Sadiki: Mijlocașul a fost cumpărat de Sunderland, echipă din primul esalon al fotbalului englez

Formatia evolueaza in echipamente galbene si albastre.

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