Articol scris de Matei Barbu

Clubul din Bruxelles a cucerit 12 titluri de campioană și ocupă locul al 3-lea în clasamentul all-time al Belgiei, după Anderlecht și Club Brugge.

Între anii 1933 și 1935, echipa a stabilit un record care încă rezistă: 60 de meciuri consecutive fără nicio înfrângere.

În 1920, stadionul „Joseph Mariën” a fost una dintre arenele care au găzduit Jocurile Olimpice de la Anvers. Aici s-a disputat primul meci din istoria naționalei Spaniei.

De unde vine porecla „Apalașii”

Porecla „Apalașii” provine de la începutul anilor 1900 și a fost preluată după numele unui grup periculos din Paris, ca aluzie la stilul de joc spectaculos și nemilos al echipei.

În 2015, clubul evolua în liga a treia a Belgiei. A revenit spectaculos în prima ligă după ce a învins-o pe cea mai mare rivală, R.W.D. Molenbeek, cu scorul de 2-1.

Din 2018, clubul este deținut de Tony Bloom, patronul lui Brighton & Hove Albion, care a reușit să readucă echipa la un nivel înalt.

„Stade Joseph Mariën”, arena lui Union SG, a fost construit în 1920 și are o capacitate de aproximativ 9.400 de locuri. Complexul păstrează o arhitectură Art Deco impresionantă. VEZI FOTO MAI JOS