- Articol scris de Matei Barbu
Clubul din Bruxelles a cucerit 12 titluri de campioană și ocupă locul al 3-lea în clasamentul all-time al Belgiei, după Anderlecht și Club Brugge.
Între anii 1933 și 1935, echipa a stabilit un record care încă rezistă: 60 de meciuri consecutive fără nicio înfrângere.
În 1920, stadionul „Joseph Mariën” a fost una dintre arenele care au găzduit Jocurile Olimpice de la Anvers. Aici s-a disputat primul meci din istoria naționalei Spaniei.
De unde vine porecla „Apalașii”
Porecla „Apalașii” provine de la începutul anilor 1900 și a fost preluată după numele unui grup periculos din Paris, ca aluzie la stilul de joc spectaculos și nemilos al echipei.
În 2015, clubul evolua în liga a treia a Belgiei. A revenit spectaculos în prima ligă după ce a învins-o pe cea mai mare rivală, R.W.D. Molenbeek, cu scorul de 2-1.
Din 2018, clubul este deținut de Tony Bloom, patronul lui Brighton & Hove Albion, care a reușit să readucă echipa la un nivel înalt.
„Stade Joseph Mariën”, arena lui Union SG, a fost construit în 1920 și are o capacitate de aproximativ 9.400 de locuri. Complexul păstrează o arhitectură Art Deco impresionantă. VEZI FOTO MAI JOS
- Stadionul „Joseph Marien”. Foto: stadium_gallerry (Instagram)
Clubul are o vechime foarte mare și este înscris la Federația Regală Belgiană cu numărul matricol 10. Aceste numere sunt atribuite în ordinea vechimii, primele fiind considerate cele mai prestigioase.
Union SG a câștigat sezonul trecut Cupa Belgiei, după o finală cu Anderlecht terminată cu scorul de 3-1 pentru „Apalași”.
Politica clubului se bazează pe scouting avansat. Union SG a crescut și a vândut mai mulți jucători importanți pe sume foarte mari, care au ajuns în cele mai puternice ligi din Europa.
Niște exemple de jucători:
- Deniz Undav: Transferat la Brighton & Hove Albion în Premier League, ulterior evoluând cu succes în Bundesliga pentru VfB Stuttgart.
- Mohamed Amoura: Atacantul a părăsit Belgia pentru Bundesliga, fiind achiziționat de VfL Wolfsburg.
- Victor Boniface: Unul dintre cei mai căutați atacanți, cumpărat de Bayer Leverkusen din Bundesliga, unde a devenit campion.
- Cameron Puertas: Transferat în Ligue 1 la Olympique de Marseille.
- Casper Nielsen: Transferat la o altă echipă de top din Belgia, Club Brugge, devenind un pilon de bază.
- Koki Machida: Fundașul japonez a fost achiziționat de formația Hoffenheim din Bundesliga.
- Franjo Ivanović: Atacantul croat a părăsit clubul pentru Benfica Lisabona în Primeira Liga.
- Noah Sadiki: Mijlocașul a fost cumpărat de Sunderland, echipă din primul esalon al fotbalului englez
Formatia evolueaza in echipamente galbene si albastre.