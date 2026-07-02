Selecționata lui Thomas Tuchel a întâlnit reprezentativa africană la Atlanta, în Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”. Anglia s-a impus cu 2-1 și a obținut accederea în optimile de finală de la Campionatul Mondial din 2026.

Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Congo a deschis scorul în minutul 7, prin Brian Cipenga. În actul secund, Harry Kane și-a demonstrat clasa spre final și a realizat o ”dublă” în minutele 75 și 86.

Declan Rice, uimit de cifrele lui Harry Kane: „Nu e normal”

Declan Rice a vorbit despre omul decisiv pentru Anglia din partida cu RD Congo. Golurile lui Harry Kane i-au calificat pe englezi în „optimile” Campionatului Mondial.

Mijlocașul lui Arsenal a pus accentul pe nivelul incredibil al atacantului de la Bayern Munchen, care a înscris cinic goluri la acest turneu final.

„Este pur și simplu incredibil. Cred că are 72 de goluri în acest sezon, iar asta nu este deloc normal. Sunt cifre de-a dreptul ridicole. Este un adevărat lider, un căpitan autentic, se antrenează în fiecare zi și se înțelege foarte bine cu toată lumea din grup. Când ai un jucător care poate câștiga un meci de unul singur pentru tine...

La al doilea gol, a trimis mingea cu un șut spectaculos direct în vinclu. A fost incredibil de văzut. Ce jucător! Suntem foarte norocoși că îl avem.”, a spus Declan Rice, conform presei din Marea Britanie.

Lotul Angliei la CM 2026

PORTARI: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

FUNDAȘI: Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

MIJLOCAȘI: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

ATACANȚI: Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Bayern Munchen), Marcus Rashford (FC Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle United), Ollie Watkins (Aston Villa), Noni Madueke (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli)