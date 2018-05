Sapunaru, gata sa REVINA in Romania! Echipa cu care negociaza: "Am vorbit deja cu ei!"

Cristi Sapunaru isi pregateste revenirea in tara.

Dupa un sezon bun la Kayserispor, Cristi Sapunaru a revenit in tara. El este asteptat la Academia Rapid, care spera sa promoveze in liga a treia. Sapunaru mai are contract cu turcii pana in 2019, insa situatia sa este incerta dupa despartirea echipei de Marius Sumudica.

Sapunaru e gata sa puna umarul la revenirea Rapidului in Liga I, insa ar prefera sa mai joace un sezon in Turcia.

"Am urmarit Academia Rapid, cum sa nu? Voi fi implicat cand ma voi intoarce in tara! 100%! Cum voi putea. Am vorbit cu Nico, cu Pancone! Ne gandim sa aducem Rapidul in prima liga, inapoi! Normal ca se poate. Ar trebui ca toti rapidistii sa inteleaga ca trebuie sa fim o singura echipa. Nu conteaza primarii sau altceva. Mai sunt doua meciuri si ne vedem la baraj!", a declarat Cristi Sapunaru, pentru Telekom.

Academia Rapid e pe primul loc in playoff Liga 4 dupa victoria cu FC Tricolor, scor 4-0. Principala adversara, CSA Steaua, a remizat cu Dinamo, 1-1.