Romanii din Bulgaria sunt cei mai invidiati fotbalisti! Sunt primii care si-au baut cafeaua la terase dupa izolare

In Bulgaria, starea de urgenta s-a terminat, iar terasele s-au deschis.

In Razgrad nu mai e niciun caz de Covid-10, iar Keseru a sarbatorit la cafenea iesirea din starea de urgenta.

R: "Cum e gustul cafelei la terasa?"

Keseru: "Da, parca e altceva. Am si uitat cum era, un lucru exceptional. Ceva ce inainte parea banal. Am fost socat, nu stiam ca urmeaza sa se deschida terasele. Am inteles ca si piscinele s-au deschis de ceva vreme"

Keseru n-a mai ajuns acasa la Oradea din ianuarie.

"Cred ca nu m-ar recunoaste multa lume", glumeste atacantul.