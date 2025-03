După o primă repriză încheiată cu scor alb, gazdele au deschis scorul în minutul 55, prin golul marcat de românul Andrei Raţiu, din assistul lui Alvaro Garcia. Scorul final a fost însă 1-1, Lukebakio egalând pentru andaluzi, în minutul 81. În ierarhia din La Liga, Rayo Vallecano e pe locul 6, cu 36 de puncte, iar FC Sevilla se află pe 11, cu 33 de puncte.

După meci, internaționalul român a vorbit în presa din Spania despre reușita lui, dar și despre rezultatul obținut.

"Golul îl dedic familiei mele și viitorului meu copil! Abia ce primisem mingea și deja mă gândeam să șutez. Din fericire, a ieșit bine.

Am luat un punct, dar am scăpat două. Le aveam în mână. Sevilla a dat un gol frumos și noi am pierdut punctele. Știam că ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Trebuia să fim mai buni la finalizare. Trebuia să fim mai atenți în ultima treime. Chiar și eu am avut câteva ratări", a declarat Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu, declarat omul meciului

Andrei Raţiu, care a fost integralist, a fost declarat jucătorul meciului de site-ul de specialitate SofaScore, el primind nota 8,2.

Pe lângă reușită, internaționalul român a mai reușit două pase-cheie, încă un șut pe poartă, două tackling-uri, a câștigat 4 dintre cele 9 dueluri cu jucătorii adverși și a atins balonul de 90 de ori, a avut un procentaj de 75% pase reușite (40 din 53).

"Să nu ratați asta! Golul de vis al lui Rațiu pentru Rayo Vallecano, care conduce Sevilla", a scris ESPN Ecuador.



"Ce torpilă a lui Andrei Rațiu! Șut spectaculos cu piciorul drept direct în vinclul porții lui Nyland", a comentat publicația spaniolă Marca.



"Gol magnific al lui Rațiu", au titrat și turcii de la Buzz Spor.



"Rațiu, un jucător total. Are două goluri în acest sezon, iar pe precedentul l-a înscris pe 16 septembrie. Este al cincilea jucător din LaLiga ca număr de driblinguri. O nebunie!", a remarcat As.