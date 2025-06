FCSB se pregătește intens pentru un nou sezon în care își propune să își apere titlul în Superliga și să atace calificarea în grupele Ligii Campionilor. După ce i-a prelungit înțelegerea antrenorului Elias Charalambous și a transferat nume importante precum Dennis Politic, Denis Alibec și Daniel Graovac, campioana României a rezolvat și o altă problemă importantă: prelungirea contractului lui Vlad Chiricheș.



"Nu vrea banii de Conference League!"



La 35 de ani, experimentatul fundaș a demonstrat în sezonul trecut că este un pilon important în defensiva roș-albaștrilor, iar evoluțiile sale solide i-au adus chiar și revenirea la echipa națională, sub comanda lui Mircea Lucescu. Discuțiile pentru prelungirea contractului său au fost intense în ultima perioadă, iar acum cele două părți au ajuns la un acord pentru încă un an, până în vara lui 2026.



Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB. Venit în 2023 de la Cremonese, pe un salariu consistent, Vlad Chiricheș a acceptat să renunțe la un potențial bonus de calificare în Conference League.



"Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Eli și una, tot la fel de mare, cu Chiri. S-a discutat azi în detaliu și s-a… Da, prelungește contractul pe încă un an. A făcut o chestie în premieră. Contractul are și niște bonusuri pentru accederea în faza principală a competițiilor. El a zis că nu vrea bonus pentru Conference League. Omul a zis că nu vrea banii de Conference League. Consideră că dacă noi intrăm în faza Conference League, atunci e un eșec în cupele europene pentru noi anul ăsta", a spus Mihai Stoica la Primasport.



În sezonul recent încheiat, Vlad Chiricheș a evoluat în 37 de meciuri pentru FCSB, reușind un gol și o pasă decisivă.