"No perdemos. Ganamois un punto, no perdemois dois!" Sumudica, bucuros dupa 1-1 cu Antalyaspor! Ce a spus dupa meci

Sumudica e multumit cu un egal pe terenul lui Antalyaspor.

Gaziantep a condus pana in minutul 84, dar a fost egalata pe final. Ramane pe un loc confortabil, la mijlocul clasamentului. Gaziantep e pe 10, cu 16 puncte, la 5 in spatele lui Fenerbahce, care ocupa ultima pozitie de Europa League.

"In acest campionat, e greu sa castigi. Jucam cu o echipa care avea nevoie de puncte. Ne-au lipsit 4 jucatori. Am castigat un punct azi, nu am pierdut doua. Noi vrem sa luam puncte din fiecare meci. Vrem sa ajungem cu cat mai multe puncte in iarna, apoi sa ne intarim, sa aducem jucatori, nu e usor sa terminam la mijlocul clasamentului. Cred ca putem face 21 de puncte pana la finalul anului. De ce sunt aici? Nu am pierdut cu echipe mari: Trabzon, Galatasaray, Fenerbahce si cu Basaksehir. Am castigat 16 din 21, cate ne-am propus", a spus Sumudica pentru beinsport.



Vezi aici video cu declaratia lui Sumudica!