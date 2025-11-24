Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut referire la Radu Drăgușin care s-a refăcut recent după accidentarea care l-a ținut un an departe de teren.

Mihai Stoica, sfat pentru Radu Drăgușin

Fundașul lui Tottenham este unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu se va baza în luna martie la barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, însă Mihai Stoica susține că va fi o problemă uriașă dacă Drăgușin nu va primi minute la Tottenham.

Oficialul campioanei României spune că lui Radu Drăgușin îi va fi complicat să le ia locul în echipă lui Cristian Romero sau Micky van de Ven, motiv pentru care crede că cea mai bună soluție pentru internaționalul român ar fi să schimbe echipa.

”La Drăgușin este important să joace, iar, dacă rămâne la Tottenham, probabil că e foarte complicat să joace în fața lui Romero și Van de Ven. Dacă nu va juca, nu va avea ritm. El trebuie să aibă ritm de joc. Una e să te antrenezi, să fii apt 100% din punct de vedere medical, alta e să nu ai ritm”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duel cu Turcia pe 26 martie pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Dacă va trece de turci, România va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie.

