Mesajul lui Sorescu după despărțirea de Dinamo: „Am purtat cu mândrie tricoul în 'Groapă' și am ținut capul sus în momente dificile!”

Cel mai bun jucător al 'câinilor' din ultimele două sezoane și-a îndeplinit visul, acela de a prinde un transfer în străinătate. Sorescu a fost aproape și în vară de plecare, însă oficialii clubului din Ștefan cel Mare nu au fost de acord pe suma de transfer primită.

Frustrat de situație, Sorescu nu a mai avut același randament și a fost criticat în repetate rânduri de fani și Mircea Rednic, cu toate că acum a părăsit echipa din postura de golgheter. Fotbalistul a fost implicat într-un mare scandal și cu suporterii, când după meciul cu CS Mioveni, pierdut cu 1-2, cu două goluri înscrise de argeșeni în prelungiri, i-au smuls tricoul de pe el.

Mesajul lui Deian Sorescu după despărțirea de Dinamo



La două zile de la plecarea din țară, Sorescu a postat un mesaj pentru dinamoviști pe rețelele de socializare, în care mulțumea clubului pentru toată experiența sa.

„Patru ani în această echipă, aici pot spune că m-am format ca fotbalist profesionist și mai ales ca persoană. Atâția colegi, atâția oameni cu care am colaborat și sentimentul de nedescris atunci când îmi auzeam numele strigat pe stadion de mii de oameni, cei mai tari fani!

Am purtat cu mândrie tricoul alb-roșu în 'Groapă' și am ținut capul sus chiar și în momentele dificile. Mulțumesc pentru tot...pentru tot ce am trăit în această echipă plină de istorie! Mulțumesc pentru tot, Dinamo București”, a scris Deian Sorescu pe rețelele de socializare.

Culisele transferului lui Sorescu în Polonia



La plecare, Sorescu a fost însoțit de Giovanni Becali, cel care a intermediat transferul prin intermediul firmei sale. Fostul agent a vorbit despre culisele negocierilor, dar și despre suma transferului.

„A durat o zi întreagă, dar important e că Dinamo și-a atins scopul. Și-au programat 800.000 și eu sper că au aproape un milion, au și procente la următoarea vânzare. Important e că după o zi întreagă s-a rezolvat.

Jucătorul nu a semnat încă, vom vedea care e situația acolo. Patru ani la Dinamo și alții stau 40 de ani cu o soție și o lasă. Nu? E semnat de trei sau patru luni cu noi și s-a realizat.

E totul perfect, vizita medicală o face azi și atunci când vizita medicală e ok, ne punem de acord cu taxele care sunt acolo. În principiu, suntem de acord. Era un om de bază, era emblema echipei... hai să dăm uitării tot și să ne gândim că Dinamo trebuie să meargă și fără Sorescu.

Au luat niște bani, mult mai mulți decât au crezut. Sper să fie bine. Dinamo, cu Flavius Stoican, să se salveze pentru că e păcat ca Dinamo să nu fie în prima ligă”, a declarat Giovanni Becali la plecarea în Polonia.