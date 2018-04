Keseru nu se opreste! Atacantul nationalei a ajuns la 7 meciuri consecutive cu gol marcat! Cum a inscris vineri seara

Ludogorets este aproape de un nou titlu in Bulgaria.

Claudiu Keseru a marcat pentru al saptelea sau meci consecutiv sub culorile echipei Ludogoret Razgrad, vineri seara, in meciul castigat cu scorul de 3-0 in fata formatiei Vereia, la Stara Zagora, in etapa a sasea din faza play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei.

Jakub Swierczok a deschis scorul (67), Keseru a majorat diferenta (77), iar Wanderson a inchis tabela (90). Keseru a evoluat tot meciul la campioana Bulgariei, ca si fundasul Cosmin Moti, care a primit un cartonas galben in min. 59.

Keseru are 9 goluri marcate in cele 6 etape din play-off, dar si 16 puncte reusite in 22 de partide din sezonul regulat, el marcand in toate jocurile din play-off si in ultimul meci din sezonul regulat, totalizand 25 de goluri in 28 de meciuri.

Vereia a terminat meciul in noua jucatori, dupa ce au fost eliminati Zdravko Iliev (58) si Gheorghi Andonov (83).

In clasament, pe primul loc se afla Ludogoret Razgrad, cu 18 puncte, urmata de Beroe Stara Zagora, 10 puncte, TSKA Sofia, 8 puncte, Levski Sofia, 4 puncte, Botev Plovdiv, 4 puncte, Vereia, 1 punct.

Agerpres