Transferul la Dinamo Kiev nu a fost deloc unul de bun augur pentru Vladislav Blănuță, fotbalistul cu dublă cetățenie, moldovenească și română. Fostul jucător de la FCU Craiova, echipa finanțată de Adrian Mititelu, a fost cumpărat de ucraineni pentru două milioane de euro, însă aventura sa a fost plină cu obstacole până în momentul de față.

Vladislav Blănuță, decis să plece de la Dinamo Kiev

La scurt timp după oficializarea transferului, fanii lui Dinamo Kiev au aflat despre niște postări făcute de Blănuță pe rețelele sociale prin care își arăta simpatia față de Kremlin, lucru ce i-a revoltat pe ucraineni și l-a făcut pe jucător persona non-grata în țara vecină.

Blănuță a încercat să plece în iarnă de la Dinamo Kiev și să revină în Superliga României la Dinamo, însă mutarea nu a fost posibilă, deoarece atacantul evoluase deja pentru două cluburi în cursul unui singur sezon.

Ucrainenii susțin acum că Blănuță s-a săturat de Ucraina și este decis să nu mai calce acolo după ce se va încheia sezonul și va reuși să își găsească o nouă echipă. Se pare însă că acea controversă iscată de postările făcute de atacant nu au nicio legătură cu dorința lui Blănuță de a părăsi Ucraina.

De fapt, este vorba strict din punct de vedere sportiv, în condițiile în care, la Dinamo Kiev, atacantul a jucat în doar 10 meciuri, în care a acumulat doar 303 minute, și a marcat un singur gol, au scris ucrainenii de la sport.ua.