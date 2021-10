Fatih Terim, impresionat de caracterul lui Olimpiu Moruțan. Ce a declarat după golul victorios marcat de român

Echipa antrenată de Fatih Termim s-a impus cu 3-2 în fața celor de la Rizespor, al treilea gol fiind marcat de Olimpiu Moruțan în minutul 101, după ce fusese introdus pe teren în minutul 93.

La finalul partidei, antrenorul a avut cuvinte de laudă pentru felul în care au luptat jucătorii săi, printre remarcați fiind și internaționalul român.

"Diagne a jucat ca un leu. La fel și Moruțan", a fost remarca lui Fatih Terim.

"Am avut meciul cu Goztepe, iar apoi cel cu Marseille din Europa League. Am avut la dispoziție 72 de ore să pregătim meciul. Avionul a aterizat la șase dimineața. Nu am dormit, poate nici copiii nu au dormit. Azi ne-am prezentat cu un singur antrenament.

În ciuda obstacolelor, dacă a reușit să câștige cu 3-2 în zece jucători, echipa a dat dovadă de caracter. Galatasaray a dat niște semnale importante astăzi. Aceasta este Galatasaray. Galatasaray reacționează, arată caracter”, a adăugat acesta, potrivit Fotomac.