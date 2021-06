NEWS ALERT | Dorin Rotariu a fost prezentat oficial la Ludogorets! Primele imagini cu fotbalistul roman la noul sau club. Ce numar va purta

Dorin Rotariu a semnat astazi cu Ludogorets.

Fotbalistul roman ar putea debuta in tricoul formatiei turce chiar in fata unui club din Romania. Clujlul lui Sumudica are programat un meci amical un Ludogorets in perioada de pregatire, sambata, 19 iunie.

Romanul va purta tricoul cu numarul 29 la Ludogorets.

Dorin Rotariu (25 de ani) a ramas liber de contract dupa despartirea de Astana (Kazahstan). Rotariu a semnat in februarie 2019 cu Astana. S-a despartit de kazahi dupa ce n-a fost platit timp de mai multe luni.

Rotariu are 10 selectii si un gol marcat in nationala Romaniei, pentru care a debutat in 2016.